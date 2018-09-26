В Нью-Йорке состоялся южнокорейско-японский саммит

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25 сентября президент РК Мун Чжэ Ин, прибывший в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, провёл встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. В ходе саммита Синдзо Абэ вновь призвал Мун Чжэ Ина сохранить достигнутые при правительстве бывшего президента РК Пак Кын Хе договорённости о разрешении споров вокруг проблемы сексуального рабства во время Второй мировой войны. В свою очередь, Мун Чжэ Ин сообщил о намерении расформировать «фонд примирения и исцеления» по оказанию помощи жертвам сексуального рабства, созданный на средства, выделенные японским правительством. Это связано с тем, что фонд не в состоянии выполнять возложенные на него функции. Президент РК также подчеркнул, что правительство РК не намерено аннулировать прежние договорённости по проблеме сексуального рабства или требовать от Японии повторных переговоров.