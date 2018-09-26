Президент РК призвал мировое сообщество поддержать выбор, сделанный Пхеньяном

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20 апреля Пхеньян официально отказался от своей прежней ядерной политики и сосредоточил усилия на развитии экономики, сделав тем самым шаг к выходу из многолетней изоляции. Теперь настала очередь мирового сообщества отреагировать на новый выбор и усилия Пхеньяна. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в среду в Нью-Йорке на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал мировое сообщество оказать содействие Пхеньяну, вставшему на путь, «который ведёт к прочному миру и процветанию». При этом южнокорейская сторона не пожалеет усилий для того, чтобы помочь Пхеньяну стать полноправным членом мирового сообщества, соблюдая при этом резолюции Совета Безопасности ООН. Денуклеаризация соответствует интересам не только самого Пхеньяна, но региона Северо-Восточной Азии, на долю которого приходится одна пятая мирового населения и четвертая часть мировой экономики. Она соответствует также интересам всего мира,- подчеркнул южнокорейский лидер. Охарактеризовав перемены, происходящие на Корейском полуострове как «драматичные», Мун Чжэ Ин отметил, что они стали возможны в значительной степени благодаря усилиям ООН. Он напомнил, что Северо-Восточная Азия является конфликтным регионом, и устранение этих конфликтов следует начать с Корейского полуострова, который вот уже 65 лет находится в состоянии войны. Президент РК выразил надежду на то, что с помощью соседних стран его удастся заменить на состояние мира. Коснувшись других мировых проблем, Мун Чжэ Ин напомнил, что в течение пяти последних лет Сеул в пять раз увеличил финансовую поддержку беженцев. Он заверил мировое сообщество в том, что РК будет и впредь выполнять свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, поддерживать устойчивое развитие и помогать развивающимся странам в борьбе с изменением климата.