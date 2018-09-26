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В мире

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Пхеньян в октябре

Write: 2018-09-27 10:14:23Update: 2018-09-27 10:51:31

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Пхеньян в октябре

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР в октябре для подготовки второго американо-северокорейского саммита. Как сообщила в среду  представитель госдепартамента США Хизер Науэр, госсекретарь принял приглашение председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Хизер Науэр сообщила, что цель визита главы внешнеполитического ведомства в Пхеньян состоит в  том, чтобы активизировать выполнениe договорённостей, достигнутых главами двух стран  на саммите в Сингапуре, включая полную, подконтрольную и необратимую денуклеаризацию. О поездке госсекретаря США в Пхеньян было объявлено после состоявшейся в среду в Нью-Йорке встречи Майкла Помпео с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. 
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