Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Пхеньян в октябре

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Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР в октябре для подготовки второго американо-северокорейского саммита. Как сообщила в среду представитель госдепартамента США Хизер Науэр, госсекретарь принял приглашение председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Хизер Науэр сообщила, что цель визита главы внешнеполитического ведомства в Пхеньян состоит в том, чтобы активизировать выполнениe договорённостей, достигнутых главами двух стран на саммите в Сингапуре, включая полную, подконтрольную и необратимую денуклеаризацию. О поездке госсекретаря США в Пхеньян было объявлено после состоявшейся в среду в Нью-Йорке встречи Майкла Помпео с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.