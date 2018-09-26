Президент РК встретился с президентом МОК

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в среду в Нью-Йорке с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Южнокорейский лидер отметил важность принятого неделю назад решения лидеров Юга и Севера Кореи сотрудничать в получении права на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. Томас Бах ответил, что МОК «активно приветствует» данное решение. Мун Чжэ Ин выразил благодарность МОК за поддержку участия северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, что способствовало улучшению межкорейских отношений.