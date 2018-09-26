Дональд Трамп не будет устанавливать предельный срок денуклеаризации КНДР

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Президент США Дональд Трамп не хочет устанавливать крайние сроки денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке. «Мы не играем в игру со временем. Займёт процесс денуклеаризации два года, три года или пять месяцев - это не имеет никакого значения»,- отметил Дональд Трамп. «Безопасность Корейского полуострова, региона и мира зависят от полного соблюдения резолюций Совета безопасности ООН - это очень, очень важно», - добавил президент США. При этом Трамп выразил уверенность в том, что председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын хочет мира и процветания. «Очень многие дела происходят за кулисами, вне поля зрения СМИ, о чём никто не знает, но они происходят и в очень позитивном ключе. Поэтому, я думаю, в ближайшее время вы узнаете очень хорошие новости из Северной Кореи», - сказал Дональд Трамп.