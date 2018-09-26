Президенты РК и Чили обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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В среду в Нью-Йорке президент РК Мун Чжэ Ин встретился с президентом Чили Себастьяном Пиньерой. В ходе встречи Мун Чжэ Ин проинформировал своего чилийского коллегу о результатах последнего межкорейского саммита в Пхеньяне и обстановке на Корейском полуострове. Он призвал Себастьяна Пиньеру и в дальнейшем оказывать поддержку усилиям южнокорейского правительства в денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, президент Чили высоко оценил роль Сеула в улучшении ситуации на Корейском полуострове. Лидеры двух стран дали высокую оценку успехов, достигнутых в экономическом сотрудничестве в течение 15 лет после заключения соглашения о свободной торговле.