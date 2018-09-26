Премьер-министр РК выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён, находящийся в Ханое, выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Он возложил цветы к мемориальному алтарю и оставил запись в траурной книге о том, что корейский народ навсегда запомнит проявленные покойным президентом усилия по укреплению дружбы между РК и Вьетнамом. Перед посещением мемориального алтаря Ли Нак Ён встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года 21 сентября. Он занимал должность главы государства с апреля 2016 года.