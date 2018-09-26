Азиатский банк развития снизил прогнозы роста южнокорейской экономики

Азиатский банк развития (ADB) снизил прогнозы экономического роста РК на этот год с 3% до 2,9%, а на 2019 год – с 2,9% до 2,8%. Эксперты банка объяснили своё решение продолжением торговых споров между США и Китаем, которые влияют на южнокорейский экспорт. Азиатский банк развития также сообщил, что хотя правительство РК продолжает политику активизации потребления, это вряд ли послужит стимулом для роста национальной экономики. Прогноз среднего уровня экономического роста в 45 странах Азии был сохранён на этот год на отметке 6%, однако на 2019 год он снижен с 5,9% до 5,8%.