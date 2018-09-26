Антикоррупционному закону два года

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27 сентября исполнилось два года после вступления в действие антикоррупционного закона. Он привёл к сокращению расходов южнокорейских компаний на угощение партнёров и гостей. Об этом сообщил депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Кан Бён Вон со ссылкой на данные Налогового управления. В 2016 году южнокорейские предприятия затратили на угощение гостей 9 млрд 514 млн долларов. Это на 219 млн долларов меньше, чем в 2015 году. Антикоррупционный закон, который действует с 28 сентября позапрошлого года, известен как «Закон Ким Ён Ран» по имени его автора. Помимо взяток, он относит к противозаконным ещё 14 видов деятельности госслужащих, в том числе, содействие в лицензировании, кадровую политику, оценку школьной успеваемости, набор призывников в армию, административные инспекции.