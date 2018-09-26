РК занимает 18-е место в мире по уровню жизни

РК заняла 18-ое место по уровню жизни среди 146 стран мира в рейтинге американской неправительственной организации Social Progress Imperative, набрав в нынешнем году 87,13 из ста возможных баллов в «индексе социального прогресса». В прошлогоднем рейтинге РК находилась на 26-ом месте. Исследование охватывает 51 категорию жизни человека, главными из которых являются основные потребности, возможности и основы благополучия. Максимальное количество баллов набрала Норвегия – 90,26. В первую десятку вошли также Исландия, Швейцария, Дания, Финляндия, Япония, Нидерланды, Люксембург, Германия и Новая Зеландия.