Президент США назвал «замечательным» письмо от северокорейского лидера

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Президент США Дональд Трамп назвал «замечательным» полученное им через президента РК Мун Чжэ Ина письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына. Он дал такую оценку посланию в ходе встречи с журналистами перед переговорами с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, напомнив, что ранее уже получал письма от Ким Чон Ына. По словам Трампа, лидер КНДР желает блага своей стране, он хочет сделать КНДР экономически сильной страной, и для этого есть потенциал. «Мы с нетерпением ждём второго саммита, и это произойдёт, я считаю, довольно быстро», - сказал президент США, подчеркнув, что режим санкций пока будет сохраняться. Он выразил уверенность в том, что Ким Чон Ын хочет мира и процветания своей стране. Как сообщила представитель госдепартамента США Хизер Науэр, госсекретарь Майкл Помпео принял приглашение председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и посетит Пхеньян в октябре для подготовки второго американо-северокорейского саммита. О поездке госсекретаря в Пхеньян было объявлено после состоявшейся в среду в Нью-Йорке встречи Майкла Помпео с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.