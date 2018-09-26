Рост пассажиропотока на международных линиях составил в августе 10,9%

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Рост пассажиропотока на международных линиях из южнокорейских аэропортов составил в августе 10,9% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в четверг в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, общее число пассажиров, вылетевших из страны и прибывших в неё, составило 7 млн 820 тыс. человек. Рост показателя обусловлен увеличением спроса на зарубежные поездки в связи с летними отпусками и школьными каникулами, а также частичным снятием правительством Китая ограничений на групповой туризм в РК. Пассажиропоток на китайском направлении увеличился в августе на 24,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако на внутренних авиалиниях пассажиропоток уменьшился на 5,5%.