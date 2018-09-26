Департамент образования Сеула рекомендовал отменить требования к причёскам школьников

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Администрациям сеульских школ средней и высшей ступеней рекомендовано отменить требования к причёскам учащихся. Об этом сообщил в четверг директор столичного департамента образования Чо Хи Ён, который обещал сделать это, вступая в данную должность. По состоянию на конец прошлого года, 84% столичных школ средней и высшей ступеней не ограничивали длину волос учащихся. Однако почти все школы запрещали своим ученикам красить волосы или делать химическую завивку. По рекомендации департамента образования, столичные школы должны провести опросы учащихся и к первому семестру следующего года внести поправки в школьные правила. Наряду с этим, в департаменте образования Сеула решили рассмотреть внесение изменений в дизайн школьной формы, сделав её более удобной. По плану департамента образования, требования к причёскам учащихся будут отменены во второй половине следующего года, а дизайн школьной формы изменён к первому семестру 2020 года.