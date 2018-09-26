Мэрия Сеула активизирует распространение экологически чистых автомобилей

Photo : YONHAP News

В четверг мэрия Сеула обнародовала план предоставления дополнительных субсидий на покупку экологически чистых автомобилей. В этом году была субсидирована покупка 2.257 электромобилей (EV) и автомобилей на водородном топливном элементе. До конца года будет выделено дополнительно 16 млн долларов на поддержку покупки ещё 1.740 подобных машин. Таким образом, каждому покупателю электромобилей будет предоставлена субсидия в размере до 15 тыс. долларов, а каждому покупателю водородных автомобилей - до 31 тыс. долларов . В настоящее время в Сеуле эксплуатируются 9.112 электромобилей, в том числе электробусы, и 32 водородных автомобиля.