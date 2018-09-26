Решение о сокращении постов охраны в ДМЗ примет командование сил ООН

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Пхеньянская декларация, принятая лидерами Юга и Севера по итогам третьего с начала текущего года межкорейского саммита, не связана с соглашением о перемирии. Об этом сообщил в ходе состоявшихся в среду сенатских слушаний генерал Роберт Абрамс, чья кандидатура предложена на пост командующего объединёнными южнокорейско-американскими силами на Корейском полуострове. Он также отметил, что сокращение количества постов охраны в демилитаризованной зоне не относится к компетенции руководителей Корейских государств. В настоящее время посты охраны представляют собой бетонные бункеры, каждый из которых вмещает около взвода солдат из 30-40 человек и оснащён тяжёлыми видами стрелкового оружия. Это нарушает условия перемирия. В целях маскировки Север называет размещённые там силы “народной милицией”. Юг также назвал свой контингент "гражданской полицией”.