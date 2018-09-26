Повышение ключевой ставки ФРС США не окажет сильного влияния на экономику РК

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Решение Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку на четверть процента до 2–2,25% годовых не окажет сильного влияния на южнокорейскую экономику, несмотря разрыв между процентными ставками США и РК в размере 0,75%. Об этом сообщил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он напомнил, что данное решение не стало неожиданностью для мировых финансовых рынков. Более того, оно прогнозировалось. Ли Чжу Ёль уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном повышении учётной ставки Банка Кореи, сказав лишь о необходимости немного смягчить денежно-кредитную политику с учётом макроэкономических условий. Между тем, Банк Кореи, министерство планирования и финансов, а также финансовый комитет провели совещание, на котором обсуждали меры в ответ на повышение ставки ФРС США. Отмечено, что увеличение разрыва между процентными ставками в США и РК не привело к резкому оттоку капитала. Это свидетельствует о том, что в атмосфере глобальной финансовой напряжённости отечественные облигации считаются сравнительно стабильным активом.