В результате землетрясения в Индонезии погибли более тысячи человек

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В Индонезии растёт количество жертв землетрясения на острове Сулавеси и вызванного им цунами. По состоянию на утро 1 октября число жертв превысило 1.200 человек. Более 900 человек получили травмы различной степени. Между тем, как сообщили в Национальном агентстве по поиску и спасению, их число увеличится, поскольку стали поступать данные из района Дунгала, где находился очаг землетрясения. В нём проживали около 300 тыс. человек. Как полагают, число жертв может превысить 2 тыс. человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков, которые вызвали цунами. Высота волн составила 3-5 метров. Пока не удаётся установить связь с одним южнокорейцев, который находился в районе землетрясения. МИД РК пытается выяснить его местонахождение и состояние других южнокорейцев, находившихся в данном районе. 30 сентября президент Мун Чжэ Ин направил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с многочисленными жертвами природной катастрофы. Правительство приняло решение направить Индонезии гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов.