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Южнокорейский экспорт сократился в сентябре на 8,2% в годовом исчислении, составив 50 млрд 580 млн долларов, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Эксперты объясняют данное снижение меньшим, чем обычно, числом рабочим дней из-за трёх дополнительных выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Без их учёта среднесуточный показатель экспорта составил 2 млрд 590 млн долларов. Накопленный объём экспорта с января по сентябрь вырос на 4,7% по сравнению с прошлым годом, составив 450 млрд 400 млн долларов. Импорт в сентябре сократился на 2,1%, составив 40 млрд 840 млн долларов. Профицит торгового баланса в прошлом месяце составил 9 млрд 750 млн долларов.