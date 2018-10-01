Ли Ён Хо: КНДР не приступит к ядерному разоружению в одностороннем порядке

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КНДР не приступит к ядерному разоружению в одностороннем порядке. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что без доверия США Пхеньян не может быть уверен в своей безопасности. При этом он подтвердил, что правительство КНДР остаётся приверженным денуклеаризации. Ли Ён Хо призвал Вашингтон выполнять достигнутые договорённости, действуя в национальных интересах США и в интересах двусторонних отношений. Глава северокорейского МИД напомнил, что денуклеаризация произойдёт лишь в случае последовательной реализации совместной декларации, принятой по итогам первого северокорейско-американского саммита. Он отметил важность поэтапной денуклеаризации, основываясь на принципе одновременных шагов всех заинтересованных сторон. Ли Ён Хо выразил недовольство тем, что США действуют в одностороннем порядке, требуя от Севера отказа от ядерного оружия, повышая санкционное давление и отказываясь от объявления об окончании Корейской войны. Он потребовал смягчения международных санкций, подчеркнув, что КНДР уже год не проводит ядерных испытаний.