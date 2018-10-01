Глава МИД РК Кан Гён Хва выразила согласие с заявлениями своего северокорейского коллеги

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва выразила согласие рядом заявлений своего северокорейского коллеги Ли Ён Хо, прозвучавших в его выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи с журналистами по возвращении из Нью-Йорка глава южнокорейского МИД отметила, что каждый этап устранения враждебности в межкорейских отношениях и решения проблемы денуклеаризации может стать шагом к расширению взаимного доверия. Эксперты считают, что Кан Гён Хва, таким образом, отметила не только важность доверия между КНДР и США, но и необходимость изменений в позиции Вашингтона об официальном прекращении Корейской войны.