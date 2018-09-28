Останки 64-х южнокорейских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, доставлены на родину

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30 сентября в РК из США доставлены останки 64-х южнокорейских военнослужащих, отправленные с объединённой базы вооружённых сил США Пёрл-Харбор-Хикэм на Гавайях. Все они были обнаружены в ходе поисковых работ, которые проводились специалистами КНДР и США в период с 1996 по 2005 год в месте сражения у озера Чанчжинхо в провинции Хамгён-Намдо и районе Унсан провинции Пхёнан-Пукто. Принадлежность останков определили в департаменте по делам военнопленных и пропавших без вести министерства обороны США. 1 октября на авиабазе Соннам в Сеуле состоялась символическая церемония передачи останков южнокорейской стороне. В ней приняли участие президент РК Мун Чжэ Ин, министр обороны Чон Гён Ду, главнокомандующий войсками США на Корейском полуострове генерал Винсент Брукс, представители правительства, ветеранских и религиозных организаций.