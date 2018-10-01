Photo : YONHAP News

1 октября в Национальном собрании РК возобновилось заслушивание отчётов глав правительственных учреждений, приостановленное в связи с проведением межкорейского саммита в Пхеньяне. Правящая Демократическая партия Тобуро сосредоточилась на вопросах законодательного оформления мер по активизации межкорейских отношений, реализации Пхеньянской совместной декларации от 19 сентября и ратификации Пханмунчжомской декларации от 27 апреля. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея намерена отметить недостатки нынешнего процесса налаживания межкорейских отношений. Среди них отсутствие конкретных мер по денуклеаризации в Пхеньянской совместной декларации. Кроме того, оппозиция указывает, что пункты Пханмунчжомской декларации, касающиеся военной сферы, являются фактическим отказом от прежней позиции о северной разграничительной линии. 2 октября парламентарии намерены заняться вопросами экономики, а 4 октября - культуры, образования и социальными вопросами.