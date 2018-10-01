Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает расти

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 65,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 27-28 сентября агентством Realmeter среди полутора тысяч человек. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 30,3% опрошенных. В течение последних двух недель, во время которых состоялись межкорейский саммит в Пхеньяне и встреча лидеров РК и США в Нью-Йорке, уровень поддержки Мун Чжэ Ина увеличился на 12,2%. Демократическую партию Тобуро поддерживают 45,9% опрошенных, партию Свободная Корея - 17%, партию Справедливости – 10,2%, Справедливого будущего – 5,7%, партию Демократии и мира – 3,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.