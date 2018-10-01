Популярность К-РОР в Мексике растёт

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В октябре крупнейшая мексиканская радиостанция Radio Centro запустила часовую программу K-Hour, посвящённую исключительно современной южнокорейской поп-культуре K-POP. Подобная передача появилась впервые в Латинской Америке, сообщили в местном Корейском культурном центре. Она выходит в эфир в шесть часов вечера. Перед официальным выходом в эфир передача тестировалась в течение трёх месяцев. В результате уровень прослушивания составил 7,33%. По этому показателю она вошла в десятку лучших контентов Radio Centro. В культурном центре сообщили о планах оказывать всяческую помощь K-Hour, предоставляя самую актуальную информацию о южнокорейской традиционной и современной культуре.