В РК сократился объём производства риса

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В этом году в РК объём производства риса упал ниже прошлогодней отметки в 4 млн тонн, которая была зафиксирована впервые в истории ведения статистики. По прогнозам Корейского института экономики сельского хозяйства, показатель сократится примерно на 3%, составив 3,8 млн тонн. Производство риса постоянно сокращалось с 2009 года, когда была зафиксирована отметка в 4,9 млн тонн. Исключением был период с 2013 по 2015 годы. Площадь обрабатываемых рисовых полей также сократилась на 2,2% до 738 тыс. гектаров. В этой связи ожидается повышение стоимости риса.