Число северокорейских беженцев, прибывающих в РК, сократилось почти на 10%

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Количество северокорейских беженцев, прибывающих в РК, продолжает сокращаться. Как сообщил в понедельник депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Пак Пён Сок, ссылаясь на данные министерства по делам воссоединения, с начала текущего года до конца августа в страну прибыли 703 беженца из КНДР. Это на 9,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Численность беженцев начала сокращаться с 2012 года, через год после того, как в КНДР к власти пришёл Ким Чон Ын. Такая тенденция объясняется ужесточением контроля за границей со стороны Севера, принудительной репатриацией северян на родину из Китая, а также повышением стоимости услуг брокеров, которые помогают северокорейцам перебраться в другие страны.