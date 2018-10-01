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Экономика

Среднемесячное число безработных в РК достигло максимума за 20 лет

Write: 2018-10-01 13:49:54Update: 2018-10-01 14:29:42

Среднемесячное число безработных в РК достигло максимума за 20 лет

Photo : YONHAP News

Среднемесячное количество безработных в РК достигло максимума за последние 20 лет. По данным Службы информации о занятости, с января по август текущего года число безработных оно составило 1  млн 129 тыс. человек. Это на 45 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Данный показатель является максимальным с 1999 года. Сумма выплат пособий по безработице также достигла рекордной отметки в 4,5 трлн вон или 4 млрд 48 млн долларов. Это уровень за период с января по август. Во втором квартале этого года уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет составил 10,2%. 
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