Среднемесячное число безработных в РК достигло максимума за 20 лет

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Среднемесячное количество безработных в РК достигло максимума за последние 20 лет. По данным Службы информации о занятости, с января по август текущего года число безработных оно составило 1 млн 129 тыс. человек. Это на 45 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Данный показатель является максимальным с 1999 года. Сумма выплат пособий по безработице также достигла рекордной отметки в 4,5 трлн вон или 4 млрд 48 млн долларов. Это уровень за период с января по август. Во втором квартале этого года уровень безработицы среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет составил 10,2%.