Юг и Север приступили к разминированию ДМЗ

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Первого октября военные Юга и Севера Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны, которая представляет собой полосу земли шириной четыре километра. Как сообщили в министерстве обороны РК, ликвидация мин и прочих боеприпасов проводится в рамках реализации договорённостей между военными ведомствами Юга и Севера, достигнутых в рамках межкорейского саммита в Пхеньяне. На первом этапе, который продлится 20 дней, планируется разминирование объединённой зоны безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом. Затем начнётся разминирование территории уезда Чхольвон-гун провинции Канвондо, которое продлится до 30 ноября. В период Корейской войны там шли тяжёлые бои, и на заминированной территории, как полагают, находятся останки не менее чем 500 военнослужащих, в том числе около 300 воевавших под флагом ООН. Работы по поиску останков там будут проводиться с 1 апреля по 31 октября 2019 года.