Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Юг и Север приступили к разминированию ДМЗ

Write: 2018-10-01 14:27:03Update: 2018-10-02 10:27:18

Photo : YONHAP News

Первого октября военные Юга и Севера Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны, которая представляет собой полосу земли  шириной четыре километра. Как сообщили в министерстве обороны РК, ликвидация мин и прочих боеприпасов проводится в рамках реализации договорённостей между военными ведомствами Юга и Севера, достигнутых в рамках межкорейского саммита в Пхеньяне. На первом этапе, который продлится 20 дней, планируется разминирование объединённой зоны безопасности  в пограничном пункте Пханмунчжом. Затем начнётся разминирование территории уезда Чхольвон-гун провинции Канвондо, которое продлится до 30 ноября. В период Корейской войны там шли тяжёлые бои, и на заминированной территории, как полагают, находятся останки не менее чем 500 военнослужащих, в том числе около 300 воевавших под флагом ООН. Работы по поиску останков там будут проводиться с 1 апреля по 31 октября 2019 года. 
Список

Рекомендуем