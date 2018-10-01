РК и США обсуждают новые условия распределения расходов на американский военный контингент

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Сеул и Вашингтон ведут переговоры о распределении расходов на содержание американского воинского контингента в РК. Об этом сообщил представитель МИД РК. По его словам, стороны обсуждают сразу несколько вопросов, среди которых сумма взносов, сроки действия новых условий, ежегодный уровень повышения оплаты. При этом каждая из сторон имеет свою точку зрения по всем трём темам. В ходе седьмого раунда соответствующих переговоров, проходивших 19-20 сентября в Вашингтоне, сторонам не удалось сгладить противоречия относительно суммы расходов. Между тем, представитель МИД отметил, что по некоторым пунктам, касающимся улучшения всей системы распределения расходов, удалось достичь прогресса. О чём конкретно идёт речь, не уточняется.