РК призывает Японию отказаться от использования флага восходящего солнца

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РК готовится к проведению международного смотра флота, который будет проходить с 10 по 14 октября у острова Чечжудо. Однако до сих пор не улажен вопрос о намерении Японии использовать в ходе мероприятия флаг восходящего солнца – «Угильги». С 1870 года он являлся официальным флагом сухопутных войск Японии, а затем морских сил самообороны Японии. Проблема в том, что в странах Азии данный флаг воспринимается, как символ японского империализма и милитаризма. ВМС РК напоминает о требованиях к странам-участницам иметь на борту кораблей только свои государственные флаги и флаг РК. Высказывается уверенность в том, что японская сторона отнесётся с пониманием к данным требованиям. МИД РК также передал японской стороне призыв учитывать чувства южнокорейского народа. Ранее, 28 сентября, министр обороны Японии Ицунори Онодэра отверг предложение РК отказаться от подъёма флага восходящего солнца в ходе мероприятия. Он указал, что корабли морских сил самообороны обязаны поднимать этот флаг, согласно действующему законодательству. Кроме того, по его словам, конвенция ООН по морскому праву допускает использование этого флага на военных кораблях в качестве обозначения государственной принадлежности.