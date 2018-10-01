Испытательный запуск ракеты-носителя «Нурихо» назначен на 25

На 25 октября намечен испытательный запуск ракеты-носителя «Нурихо» с жидкостным двигателем. Испытательный образец ракеты уже доставлен в Космический центр Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо, где состоится запуск. Он прошёл последние проверки. Теперь предстоит процедура установки ракеты в вертикальное положение. На этом же полигоне в 2013 году состоялся запуск «Нарохо», первая ступень которой была изготовлена в России. На этот раз в создании ракеты-носителя использовались исключительно отечественные технологии. Испытательный образец двухступенчатый, с одним 75-тонным двигателем. Оригинал имеет три ступени. Через 300 секунд после запуска ракета достигнет максимальной высоты, а затем упадёт в море между южнокорейским островом Чечжудо и японским Окинава. Если двигатель покажет себя хорошо, то со следующего года начнётся сборка полноценной ракеты-носителя «Нурихо» с четырьмя двигателями грузоподъёмностью 300 тонн. Ожидается, что «Нурихо» выведет на околоземную орбиту полуторатонный спутник в 2021 году.