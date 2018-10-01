Мун Чжэ Ин: Мир можно сохранить, когда есть силы, достаточные для обеспечения безопасности

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Мир можно сохранить, когда есть уверенность в наличии сил, достаточных для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю Дня национальных вооружённых сил. Мероприятие с участием военных, ветеранов сил ООН, а также представителей ветеранских организаций состоялось в администрации президента. Глава государства заявил, что достичь договорённости в военной сфере в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне удалось благодаря уверенности в боеготовности южнокорейской армии. Вместе с тем, он указал, что мировое сообщество и ООН приветствовали проведение межкорейского саммита и поддержали мирный путь решения северокорейской ядерной проблемы. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что союз РК и США сегодня развивается в великий союз, который активно поддерживает мир на Корейском полуострове. Глава государства подчеркнул готовность к завершению реформирования оборонной системы страны. По его словам, нынешние реформы являются подготовкой к миру через создание сильной армии, способной эффективно противостоять настоящим и будущим угрозам.