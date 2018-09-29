Госсекретарь США встретится 7 октября в Пхеньяне с лидером КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео встретится 7 октября в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чон Ыном. Об этом сообщила во вторник в ходе регулярного брифинга представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Это будет четвёртый по счёту визит Помпео в КНДР. В августе он также планировал побывать там, но президент США Дональд Трамп отменил поездку из-за отсутствия прогресса на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова. В настоящее время переговоры идут «в правильном направлении», именно поэтому глава госдепартамента решил отправиться в Пхеньян и продолжить их,- подчеркнула Хезер Науэрт. Она напомнила, что политика США не изменилась, и санкции продолжают действовать. Майкл Помпео встретился в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с главой северокорейского МИД Ли Ён Хо. После этой встречи было объявлено о предстоящей поездке главы госдепартамента в Пхеньян. Как сообщила Хезер Науэрт, 6 октября госсекретарь США встретится в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД Таро Коно. После посещения КНДР он побывает в Сеуле, где проведёт переговоры с президентом РК Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Кан Гён Хва, а 8 октября отправится в Пекин, где обсудит с главой МИД КНР Ван И двусторонние, региональные и глобальные проблемы.