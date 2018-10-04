Делегация РК из 150 человек примет участие в праздничных мероприятиях в Пхеньяне

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Южнокорейская делегация из 150 человек примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 11-ой годовщины межкорейской декларации от 4 октября 2007 года. Они пройдут в Пхеньяне с 4 по 7 октября. Как сообщили во вторник в министерстве по делам воссоединения РК, в составе делегации 30 представителей правительства и Национального собрания, 85 представителей фонда имени Ро Му Хёна, а также представители профсоюзов, религиозных кругов и деятели культуры. В составе делегации, в частности, председатель правящей Демократической партии Ли Хэ Чхан и министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн.