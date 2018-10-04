Тайфун Kong-rey пройдёт в конце недели над южными районами Корейского полуострова

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Тайфун Kong-rey, как ожидается, пройдёт в конце этой недели над южными районами Корейского полуострова. Как сообщили в Корейской метеорологической администрации, в 9 часов утра в среду его эпицентр находился на расстоянии 710 км к югу-юго-востоку от японского острова Окинава и передвигался на северо-запад со скоростью 18 км/час. Атмосферное давление в центре тайфуна составляет 930 гектопаскалей, скорость ветра до 180 км/час. Тайфун Kong-rey сформировался 29 сентября в районе Гуама. Как ожидается, он пройдёт в 9 часов утра в субботу на расстоянии 190 км юго-западнее города Согвипхо на острове Чечжудо, а сутки спустя подойдёт к островам Токто в Восточном море. К тому времени тайфун потеряет силу, тем не менее, в южных районах страны в субботу ожидаются сильные ливни и порывистый ветер. На всей территории страны в предстоящие выходные дни возможны осадки разной интенсивности.