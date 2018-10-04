У Юн Гын: Второй северокорейско-американский саммит может пройти после промежуточных выборов в США

Photo : KBS News

Дата проведения второго северокорейско-американского саммита пока не озвучена, но, возможно, в ближайшее время она будет определена. Об этом сообщил во вторник в интервью российским информационным агентствам посол РК в России У Юн Гын. Он напомнил, что скоро в США пройдут промежуточные выборы, поэтому встреча лидеров США и КНДР может состояться после их проведения. Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 6 ноября. Должны быть переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей и 39 губернаторов. Выборы проходят между двумя президентскими выборами, поэтому называются промежуточными. У Юн Гын также напомнил, что северокорейский лидер Ким Чон Ын подтвердил готовность к денуклеаризации Корейского полуострова в послании, которое на прошлой неделе президент РК Мун Чжэ Ин передал главе Белого дома Дональду Трампу.