Премьер-министр РК призвал мировое сообщество поддержать стремление двух Корей к миру

Премьер-министр РК Ли Нак Ён обратился с призывом к мировому сообществу поддержать усилия, которые два Корейские государства предпринимают ради построения прочного мира и создания атмосферы совместного процветания. Выступая в среду на торжественной церемонии по случаю Дня основания корейской нации в Культурном центре имени короля Сэчжона Великого в Сеуле, он напомнил, что администрация президента Мун Чжэ Ина стремится уничтожить «последний на нашей планете оплот холодной войны», проведя в текущем году три межкорейских саммита. КНДР также взяла на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, добиваться мира и процветания вместо поддержания изоляции и нищеты с помощью ядерного оружия,- отметил Ли Нак Ён. Он подтвердил, что главным приоритетом нынешнего руководства РК является создание справедливого общества, в котором не будет дискриминации.