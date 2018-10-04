Рост соотношения задолженности домохозяйств к ВВП в РК – один из самых высоких в мире

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Темпы роста соотношения задолженности южнокорейских домохозяйств к валовому внутреннему продукту (ВВП) в РК – одни из самых высоких в мире. Несмотря на ряд мер по ужесточению правил кредитования, по этому показателю РК уступает лишь Китаю и Гонконгу. По данным Банка международных расчётов, по состоянию на конец марта этого года, задолженность южнокорейских домохозяйств составила 95,2% от ВВП, что на 2,3% больше, чем годом ранее. В Китае аналогичный показатель составляет 3,7%, а в Гонконге - 3,5%. В прошлом году правительство РК ужесточило правила кредитования с целью ограничения роста цен на жильё, а в ноябре Банк Кореи повысил учётную ставку до 1,5%. Коэффициент обслуживания долга домохозяйств составил в первом квартале 12,2%, что на 0,1% выше, чем в предыдущем квартале. Его сумма достигла в период с апреля по июнь рекордного уровня в 1 трлн 333 млрд долларов, увеличившись за год на 7,6%.