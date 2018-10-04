Власти РК освободили российское судно «Севастополь»

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Власти РК освободили во вторник российское многоцелевое грузовое судно «Севастополь», которое 29 сентября было задержано в порту Пусан. При этом, как сообщил представитель компании-судовладельца «Гудзон», никаких объяснений как причины задержания, так и освобождения представлено не было. Судовой агент порта Пусан лишь передал капитану судна скан-копию уведомления на корейском языке об освобождении судна. После его задержания МИД России обратился к южнокорейским властям с требованием снять запрет на выход «Севастополя» из порта Пусан. В МИД был вызван посол РК У Юн Гын. Как полагают, причиной задержания стало то, то ранее в этом году министерство финансов США включило компанию «Гудзон» и шесть принадлежащих ей судов, в том числе «Севастополь», в санкционные списки как причастные к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, и прочей деятельности, запрещённой Совбезом ООН.