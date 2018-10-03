Майкл Помпео: США не намерены устанавливать временных рамок для прекращения ядерной программы Пхеньяна

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США выступают за закрытие северокорейской ядерной программы в кратчайшие сроки, но не намерены устанавливать для этого каких бы то ни было временных рамок. Об этом заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео. Он назвал свой предстоящий визит в Пхеньян «ещё одним шансом продолжать продвигать вперёд обязательства, взятые на себя лидерами КНДР и США Ким Чон Ыном и Дональдом Трампом в Сингапуре». По словам Помпео, он рассчитывает на то, что визит будет способствовать как подготовке новой встречи глав США и КНДР, так и в целом активизации процесса денуклеаризации Корейского полуострова.