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В мире

Северокорейские хакеры могли похитить из банков всего мира более 1 млрд долларов

Write: 2018-10-04 10:22:24Update: 2018-10-04 10:59:18

Северокорейские хакеры могли похитить из банков всего мира более 1 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Группа хакеров под названием APT38, которая, как полагают, имеет отношение к властям КНДР, с февраля 2014 года предприняла попытки похитить более 1 млрд долларов в 16 банках 11 стран мира, в том числе,  США, Вьетнама и Малайзии. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду на сайте американской компании FireEye со штаб-квартирой в штате Калифорния, специализирующейся на компьютерной безопасности. Северокорейские хакеры наращивали масштабы своих операций по мере того, как возрастало санкционное давление на Пхеньян. Сообщается, что изначально злоумышленники атаковали банки стран Юго-Восточной Азии, а затем их деятельность распространилась на финансовые учреждения Африки и Латинской Америки. Как отмечается в докладе, группа представляет глобальную угрозу. 
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