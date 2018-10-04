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Экономика

Объём валютных резервов РК поставил новый рекорд

Write: 2018-10-04 10:41:32Update: 2018-10-04 10:43:19

Объём валютных резервов РК поставил новый рекорд

Photo : YONHAP News

Объём валютных резервов РК поставил новый рекорд в связи с ростом прибыли от инвестиций и продажи стабилизационных облигаций за иностранную валюту. Как сообщили  в четверг в Банке Кореи, в конце сентября валютные резервы составили  403 млрд долларов, увеличившись на 1 млрд 870 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Рекорд обновляется пять месяцев подряд.    Валютные резервы представляют собой финансовые активы, состоящие из монетарного золота, иностранной валюты, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ, находящиеся в распоряжении центрального банка.   По состоянию на конец августа РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов. 
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