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Объём валютных резервов РК поставил новый рекорд в связи с ростом прибыли от инвестиций и продажи стабилизационных облигаций за иностранную валюту. Как сообщили в четверг в Банке Кореи, в конце сентября валютные резервы составили 403 млрд долларов, увеличившись на 1 млрд 870 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Рекорд обновляется пять месяцев подряд. Валютные резервы представляют собой финансовые активы, состоящие из монетарного золота, иностранной валюты, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ, находящиеся в распоряжении центрального банка. По состоянию на конец августа РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов.