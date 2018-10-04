«Нодон синмун»: Американские санкции – источник недоверия

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Американские санкции представляют собой источник растущего недоверия, и они могут подорвать любой прогресс на переговорах о денуклеаризации. Об этом пишет в четверг центральная северокорейская газета «Нодон синмун» - главный печатный орган правящей ТПК. В преддверии визита в Пхеньян госсекретаря США Майкла Помпео газета пишет, что «санкции не дадут США ничего, наоборот, они поставят их в невыгодное положение». В статье подчёркивается, что, как и раньше, Пхеньян не будет обращаться к Вашингтону с просьбами от отмене санкций. Денуклеаризация - это плод, который «растёт на доверии» между двумя странами, отмечается в статье.