Агентство Standard & Poor's сохранило за РК рейтинг AA, учтя снижение внешних рисков

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло в среду решение сохранить за РК суверенный рейтинг АА со стабильным прогнозом. Принимая данное решение, эксперты агентства учли снижение внешних рисков из-за ослабления северокорейской угрозы, наличие надёжного экономического фундамента, открытую налоговую политику и благоприятную внутриполитическую ситуацию. В сообщении Standard & Poor's отмечается также, что торговая война между США и Китаем не окажет существенного влияния на южнокорейскую экономику, а бюджетный профицит в ближайшей перспективе сохранится. В случае, если рост южнокорейской экономики превысит нынешний прогноз, суверенный рейтинг может быть повышен. В случае обострения геополитической ситуации он понизится,- говорится в сообщении. Агентство Standard & Poor's присвоило РК нынешний рейтинг в августе 2016 года. Другие крупнейшие мировые рейтинговые агентства также сохранили присвоенные ими ранее РК рейтинги. Агентство Moody's в 2015 году присвоило РК свой третий по значимости рейтинг Aa2. Агентство Fitch с 2012 года сохраняет для РК свой четвёртый по значимости рейтинг AA-.