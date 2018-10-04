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В этом году продовольственная ситуация в КНДР ухудшится. Об этом сообщила 4 октября радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Указывается, что причина этого заключается в последствиях сильнейших наводнения и засухи, а также антисеверокорейских санкций, принятых мировым сообществом. В прошлом году производство продовольствия на Севере сократилось на 7,2%. В результате КНДР нуждается в предоставлении семян, удобрений и тракторов для регионов, пострадавших от наводнения. Кроме того, сложная ситуация наблюдается в животноводстве, обеспечении медикаментами и стройматериалами.