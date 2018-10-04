Кан Гён Хва: Чрезмерный нажим может привести к кризису на переговорах с Севером

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В целях продвижения переговоров по северокорейской ядерной проблеме временно следует снять требования к КНДР о предоставлении детального перечня ядерного арсенала и возможности проверки его достоверности. Об этом заявила глава МИД РК Кан Гён Хва в интервью Washington Post. По её словам, чрезмерный нажим может привести к кризису на переговорах с Севером. В качестве примера Кан Гён Хва привела 2008 год, когда ситуация на переговорах по ядерному вопросу ухудшились после того, как Пхеньян передал Вашингтону большой объём документальных материалов по производству плутония. По её словам, это произошло из-за последовавшего процесса подготовки протокола, направленного на проверку предоставленных Севером данных. Поэтому на сей раз следует избрать другой подход, отметила Кан Гён Хва. Глава МИД РК, в частности, указала на то, что для начала все заинтересованные стороны должны своими действиями заручиться взаимной поддержкой.