Мун Чжэ Ин: Завод полупроводников SK Hynix стал надеждой для местной экономики

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4 октября президент РК Мун Чжэ Ин посетил церемонию завершения строительства нового завода корпорации SK Hynix по производству микросхем NAND flash в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. Выступая на церемонии пуска завода, президент заявил, что он появился благодаря сотрудничеству местных властей и SK Hynix, став надеждой для местной экономики. По его словам, к 2020 году предприятие наймёт на работу 2.100 человек. Ожидается, что компании-подрядчики также примут на работу порядка 3 тыс. человек, что, несомненно, положительно скажется на активизации местной экономики и на сбалансированном развитии страны. Президент также подчеркнул, что сотрудничество 160 компаний в данном проекте - это фундамент для крепкой конкурентоспособности. По его словам, правительство будет активно поддерживать такие компании, которые инвестируют, создают рабочие места и прекрасно сосуществуют с малым и средним бизнесом. Между тем, Мун Чжэ Ин провёл на заводе восьмое заседание комитета по вопросам занятости. В ходе мероприятия был принят план поддержки инвестиционных бизнес проектов, создающих рабочие места в новых сферах. Этот план нацелен на создание к 2022 году 107 тыс. рабочих мест путём правительственного инвестирования в проекты в наиболее перспективных областях.