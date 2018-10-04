РК подписала соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в Северном Ледовитом океане

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3 октября в Илулиссате (Гренландия) состоялось подписание международного соглашения о предотвращении нерегулируемого рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. В церемонии подписания приняли участие представители десяти государств – РК, России, США, Канады, Дании, Норвегии, Исландии, Японии, КНР, ЕС. С южнокорейской стороны соглашение подписал представитель МИД РК Пак Хын Гён. Цель данного соглашения состоит в создании международно-правовой базы регулирования рыболовства в данном районе. Документ вступит в силу через 30 дней после его ратификации во всех десяти странах. Оно будет действовать в течение 16 лет. Каждые два года участники намерены проводить встречи, инициировать совместные исследовательские программы, делиться результатами исследований. В случае, если будет решено, что рыболовство в открытых водах станет возможным ввиду достаточности ресурсов, стороны могут установить рыболовную зону.