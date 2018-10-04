В этом году суда КНДР не пересекали северную разграничительную линию

Photo : YONHAP News

В этом году не зафиксировано ни одного случая пересечения северокорейскими судами северной разграничительной линии в Жёлтом море. На это указывают данные Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, представленные члену парламентского комитета по вопросам обороны, депутату от правящей Демократической партии Тобуро Ким Бён Ги. Сообщается, что в 2014 году зарегистрированы 30 случаев, в 2015 году – 15, в 2016 – 5, в 2017 году – 1. Таким образом, с момента начала работы правительства Мун Чжэ Ина не было ни одного случая несанкционированного пересечения северной разграничительной линии северокорейской стороной. Представитель комитета начальников штабов заявил, что нынешняя ситуация связана с активными мерами южнокорейских ВМС.