В РК человеку успешно трансплантировали часть грудной клетки, созданную при помощи 3D-печати

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В РК активно развиваются технологии 3D-печати. В частности, недавно впервые в стране удалось удачно трансплантировать человеку выполненную из титана часть грудной клетки (торакс) и ребро, которые были созданы с использованием технологий 3D-печати. Об этом сообщили в больнице при университете Чунан. Операция была проведена в отношении 55-летнего мужчины, у которого была обнаружена саркома. Перед операцией врачи считали, что он не проживёт более полугода без срочного вмешательства. Операция была проведена 19 сентября. В настоящий момент пациент находится на восстановлении. Таким образом, РК стала шестой страной, которой удалось провести подобную операцию. Первыми в этом списке являются Испания, Италия, США, Великобритания и Китай.